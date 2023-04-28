الكاف يتغنى بجماهير الوداد أمام سيمبا

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أثنى الحساب الرسمي لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، التابع للكاف، على الشكل الجمالي لجماهير نادي الوداد الرياضي المغربي.

ويتقابل الوداد مع سيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الوداد قد سجل هدفاً عوض به خسارته ذهابا بهدف أمام سيمبا في تنزانيا، لكنه يبقى بحاجة لتسجيل هدف آخر من أجل خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي.

ونشر الحساب الرسمي على "تويتر"، مقطع فيديو قصير لجماهير الوداد وهي ترفع رايات ولافتات تشكل "لوحة جمالية"، معلقاً: "في حال لم تشاهد شيئا جميلا اليوم".

يذكر أن الوداد حقق لقب النسخة الماضية من دوري الأبطال، بتغلبه على النادي الأهلي في المباراة النهائية بهدف دون رد.