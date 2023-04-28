تباينت أسعار الخضروات، فيما استقرت اسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 28 أبريل 2023.

• وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

تراجعت أسعار الطماطم 75 قرشا لتتراوح بين 3.25 إلى 5.25 جنيه.

استقر أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 5.5 جنيه.

وتراجع سعر البصل جنيها ليتراوح بين 8 إلى 10جنيهات.

تراجعت أسعار الكوسة 1.5 جنيه لتتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 6.5 جنيها.

وتراجعت أسعار الفاصوليا جنيها بين 9 إلى 13 جنيها.

وتراجع سعر الباذنجان جنيهين ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

وتراجعت أسعار الفلفل الرومي جنيهين بين 6 إلى 9 جنيهات.

وارتفعت أسعار الفلفل الحامي جنيهين ليتراوح بين 7 إلى 13 جنيها.

وتراجعت أسعار الملوخية 7 جنيهات لتتراوح بين 3 إلى 7جنيهات.

وتراجع سعر الخيار البلدي جنيهين ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

• جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

واستقر سعر الليمون البلدي بين 7 إلى 20 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.

واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

وتراوحت أسعار الخوخ البلدي بين 5 الي 15 جنيها

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.