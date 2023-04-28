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الجمعة 28 أبريل 2023.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

أميرة عاصي
نشر في: الجمعة 28 أبريل 2023 - 11:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 أبريل 2023 - 11:30 ص

تباينت أسعار الخضروات، فيما استقرت اسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 28 أبريل 2023.

• وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

تراجعت أسعار الطماطم 75 قرشا لتتراوح بين 3.25 إلى 5.25 جنيه.
استقر أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 5.5 جنيه.
وتراجع سعر البصل جنيها ليتراوح بين 8 إلى 10جنيهات.
تراجعت أسعار الكوسة 1.5 جنيه لتتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.
واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 6.5 جنيها.
وتراجعت أسعار الفاصوليا جنيها بين 9 إلى 13 جنيها.
وتراجع سعر الباذنجان جنيهين ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
وتراجعت أسعار الفلفل الرومي جنيهين بين 6 إلى 9 جنيهات.
وارتفعت أسعار الفلفل الحامي جنيهين ليتراوح بين 7 إلى 13 جنيها.
وتراجعت أسعار الملوخية 7 جنيهات لتتراوح بين 3 إلى 7جنيهات.
وتراجع سعر الخيار البلدي جنيهين ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

• جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.
واستقر سعر الليمون البلدي بين 7 إلى 20 جنيها.
واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.
واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.
واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.
وتراوحت أسعار الخوخ البلدي بين 5 الي 15 جنيها

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.

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