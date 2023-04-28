تقارير هارفارد: خبز الحبوب الكاملة أفضل دون أي إضافات

أربعة مكونات أساسية يحتاجها الخبز لينضج ويبدو فى تلك الصورة الطازجة الشهية التى معها قد تقدم على تناوله بلا أى ألوان من الطعام إنما تفضله بمفرده لمرات (الدقيق والماء والملح والخميرة فقط). لا تخلو وجبة من خبز لكن عليك أيضا أن تتخير نوع الخبز الذى يقدم لك الفائدة إلى جوار المذاق.

يرشح لك العلم خبز الحبوب الكاملة ويرفعه إلى مصاف مضادات الأكسدة القوية التى تحارب الشوارد الحرة وتدعم مناعة الإنسان وتحارب مظاهر الشيخوخة وتداعيات الزمن. فما القضية الحقيقية وراء خبز الحبوب الكاملة الذى تحوطه هالة من الدعايات الملونة دائما وكيف لك أن تختار منه ما يحقق لك بالفعل الفائدة مع حسن المذاق؟

ما الذى يميز خبز الحبوب الكاملة ولماذا يبدو صحيا ملائما لألوان النظم الغذائية الصحية التى يدعمها العلم؟

يبدأ الخبز باختيار الدقيق الذى يحضر من الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل أو الشوفان وربما الأرز البنى أو الشعير.

المقصود بالحبوب الكاملة تلك البذور التى تتكون من غلاف خارجى ثم جنين البذرة الصغيرة الذى يمكن أن يتحول إلى نبات والملحقات النشوية للجنين وتحمل هذه الأجزاء الثلاثة من الحبوب الكاملة محتويات جيدة من فيتامين (ب) والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف.

يرتبط تناول الحبوب الكاملة بالصحة الأفضل: هذا ما تشير إليه التقاريرالصادرة عن هارفارد: «هناك بيانات جيدة تعكس ارتباط تناول الحبوب الكاملة بانخفاض الوزن وتقليل معدل الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة كما تشير إلى أن تناول الألياف يساعد فى تخفيض نسبة الكولستيرول فى الدم والتحكم فى نسبة السكر فى الدم وتحسين آليات عمليات الهضم».

تناول الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة بالفعل يعزز صحة الإنسان لذا يجب أن يتمهل الإنسان ويتحرى الحقائق التى قد تخفيها ألوان الدعاية للخبز أو محاولات تحسينه بإضافات قد تضر ولا تنفع وربما قللت من قيمته الغذائية:

< الدقيق الأبيض هو الدقيق الناتج عن طحن الحبوب المكررة والتى خضعت لإزالة النخالة والجنين. يهضم الجسم الحبوب المكررة سريعا مما يتسبب فى ارتفاع السكر فى الدم، تكرار ارتفاع منسوب السكر فى الدم قد يزيد من مخاطر الإصابة بالسكر.

< السكريات: بالإضافة للحبوب المكررة يحتوى الكثير من أنواع الخبز سكريات مضافة مثل السكر البنى أو قصب السكر أو شراب الذرة عالى الفراكتوز أو العسل أو الدبس. كلها ألوان من الخبز يسوق لها صانعوها على أنها أنواع فاخرة من الخبز لكنها فى الواقع تضيف إلى كل شريحة من الخبز ما لا يقل عن ٦ جرامات من السكر و٢٥ جراما من الكربوهيدرات.

< الإضافات المختلفة أيضا تقلل من فائدة الخبز وان جعلت لمذاقه طعما مختلفا مثل إضافة النكهات المختلفة والكراميل أو التلوين بمواد أخرى أو إضافة مواد تحافظ على طزاجة الخبز لفترات أطول. بل إن هناك مادتين تستخدمان بالفعل ثبت أن لهما علاقة بالنشاط السرطانى فى تجارب الحيوانات المعملية: برومات البوتاسيوم. وازود بكاربوناميد. وهى مواد كيماوية مسموح بتداولها وتستخدم كثيرا فى المخبوزات فى الولايات المتحدة الأمريكية.

< ينصح خبراء هارفارد بالفعل بالبحث عن خبز الحبوب الكاملة لكن هناك بعض الملاحظات التى يشيرون إلى أهميتها:

ــ لا يجب الالتفات إلى أى وعود تسويقية أو دعائية فربما يذكر على سبيل الدعاية أن الخبز يحتوى على ١٢ محصولا من الحبوب أو الحبوب المتعددة الكاملة لكن الواقع أنها تحتوى على الحبوب المكررة.

ــ تجنب الخبز الذى يشار إلى أنه من مجموعة حبوب مختلفة.

ــ ابحث دائما عن المعلومات المدونة: يجب أن تبدأ بأن الخبز مصنوع من الحبوب الكاملة فإذا لم يكن ذلك مدونا على القائمة كمعلومة أولية فإنه فى الغالب ليس كذلك.

ــ تجنب الخبز المصنوع من الكثير من المكونات ولا سيما الخبز المصنوع من الحبوب المكررة والمدعمة لعناصر أخرى.

ــ أى منتج مضاف ينتهى بالأحرف «أوزــOSE» فإنه يعنى أن المضاف هو سكر (دكتروز، فراكتوز، لاكتوز، سكروز..).

ــ المكونات الأخرى غير المألوفة مثل أحادى الجليسريد أو ثنائى الجليسريد مكونات تساعد على اندماج المكونات: هى مواد معروفة بعلاقتها بالنشاط السرطانى: تجنبها تماما.

< فيما يتعلق بكمية الخبز التى يمكن استهلاكها يوميا فإن شريحة الخبز تماثل حصة من الخبز وهى تزن حوالى ٢٨ جراما والمعتاد أنها تحتوى على ٨٠ سعرا حراريا: أقل من ١٠٠ ميلجرام من الصوديوم و٣ جرامات على الأقل من الألياف وأقل من ٣ جرامات من السكر مع عدم إضافة أى سكريات إلى جانب ١٥ جراما من الكربوهيدرات ولا يجب أن تحتوى على أى أنواع من الدهون.

أربع شرائح من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة يوميا يعد اختيارا مثاليا: شريحتيان فى الإفطار وربما سندويتش فى العشاء.

< الحصول على قدر من الحبوب الكاملة المطهوة يعد من الاختيارات الغذائية الجيدة يوميا مثل الكينوا والبرغل والشوفان فى أنواع السلطات المختلفة إلى جانب الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

ــ الحبوب الكاملة فى ألوان الخبز المختلفة تزداد قيمتها فى استخدامها كاملة دون تكرير لتحتفظ بالنخالة والجنين مع عدم إضافة أى عوامل أخرى بغرض تحسينها فإنه على العكس تماما ينتقص ذلك كثيرا من فائدتها. كلما كان الأمر أبسط بلا أى إضافات تحققت الفائدة المرجوة فى مذاق الخبز على بساطته دون نكهات أو إضافات.