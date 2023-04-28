حجازي: بطولة الدوري هي الهدف الأول للاتحاد في هذا الموسم

أعرب المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، لاعب الاتحاد عن سعادته بعد الفوز الصعب والمثير الذي حققه فريقه، الخميس، على حساب ضيفه الشباب 2-1 في المباراة التي جرت بينهما في قمة الجولة 24 من دوري روشن السعودي.

وقال حجازي في تصريحات عقب نهاية اللقاء إن فوز اليوم بـ6 نقاط كونه أمام منافس مباشر وقوي بحجم الشباب، مشيرًا إلى فريقه دخل المباراة من أجل إحداث ردة فعل بعد الهزيمة من الهلال والخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف حجازي أن الجميع يعلم أن بطولة الدوري كانت ولا تزال هي الهدف الأول للفريق منذ بداية الدوري، لكن الفريق سعى للمنافسة لآخر نفس في كل مسابقة، لكنه أكد أن فريقه يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفه.

وعن تراجع الفريق في بعض الأحيان خلال مبارياته، أشار حجازي إلى أن الاتحاد خاض مباراة قوية أمام منافس مباشر لذا كان يجب أن يكون هناك الكثير من الحرص.