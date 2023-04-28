بوتين يوقع قانونا يقضي بتشديد عقوبة مرتكبي الخيانة العظمى

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونًا بشأن تعديلات على القانون الجنائي الروسي تقضي بتشديد العقوبة على تهمة الخيانة العظمى إلى السجن المؤبد.



وتم إجراء تعديلات - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - على المادة (275) من "الخيانة العظمى" من القانون الجنائي لروسيا بالنسبة للتجسس؛ لتصبح عقوبة بالسجن المؤبد لتسريب معلومات تشكل أسرارًا للدولة للأجانب، أو الانضمام إلى صفوف العدو أو تقديم مساعدة مالية أو لوجستية أو استشارية أو أي مساعدة أخرى لدولة ترعى الأنشطة الموجهة ضد الدولة الروسية.



وكان هذا القانون في السابق يقر عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا، مع غرامة تصل إلى 500 ألف روبل.