نيابة المنيا تصرح بدفن سائق ومزارع غرقا بعد سقوط سيارة من معدية في أبو قرقاص

قررت النيابة العامة بمركز المنيا، التصريح بدفن جثتي كل من "محمود.ت" 35 عامًا، سائق سيارة ربع نقل، و"عمر.ف"، 40 سنة، مزارع، يقيمان بقرية كرم أبو عمر بشرق النيل في مركز أبو قرقاص، واللذين وعثر عليهما غرقى في مجري الترعة الإبراهيمية أمام قرية البرجاية، عقب سقوطهما داخل سيارة من أعلى معدية قرية الكرم، بأبو قرقاص.

وكشفت التحريات أن الجثتين اللذين عُثر عليهما أمام البرجاية كانا داخل السيارة التي سقطت من أعلى المعدية وقد جرفهما التيار، مسافة تقدر بحوالي 20 كيلو متر.

وطلبت النيابة العامة من المباحث الجنائية سرعة محضر التحريات حول الواقعة وظروفها، وملابساتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بسقوط سيارة ربع نقل من أعلى معدية نيلية أمام قرية الكرم، أثناء عبورها من البر الغربي للشرقي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وتبين أن الحادث أسفر عن غرق كل من اثنين، وانتقل تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص ونائبه عماد محمود، لمتابعة تداعيات الحادث، حيث تم الدفع بلودر تابع لمجلس المدينة لسحب السيارة من نهر النيل، وكثفت قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال الجثتين، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حول وجود عوامل امان بالمعدية ومراجعة التراخيص.