 الكهرباء: التوقيت الصيفي يساهم في تخفيض الطاقة.. فيديو - بوابة الشروق
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الكهرباء: التوقيت الصيفي يساهم في تخفيض الطاقة.. فيديو


نشر في: الجمعة 28 أبريل 2023 - 1:50 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 أبريل 2023 - 1:50 ص

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الساعة الإضافية في التوقيت الصيفي تساعد على استغلال الإنارة الطبيعية، مؤكدا:« ليس لدينا عجز في الكهرباء بل لدينا فائض للتصدير».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مع خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك فائضا في الكهرباء، مؤكدا أن التوقيت الصيفي يساهم في تخفيض الطاقة التي تنتج بالغاز الطبيعي والذي نحتاج إلي الاستفادة من تصديره.
وأشار إلى أن هناك العديد من الفوائد التى تعود على المواطنين والدولة من اتباع تعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء، مبينا أن الاستهلاك الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية بما يحد من إهدارها دون المساس براحة مستخدميها.
كما أكد أن فائدة التوقيت الصيفى سيكون لها تأثير على ترشيد استهلاك الكهرباء.

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