 تحرير 307 محاضر تموينية للمخالفين خلال عيد الفطر بدمياط - بوابة الشروق
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تحرير 307 محاضر تموينية للمخالفين خلال عيد الفطر بدمياط

حلمي ياسين
نشر في: الجمعة 28 أبريل 2023 - 9:47 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أبريل 2023 - 9:47 م

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم تحرير 307 محاضر تموينية للمخالفين، بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار و البيع بسعر أعلى من السعر المُعلن، وكذلك عرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت عوض، في بيان لها اليوم، أنه تم التحفظ على 30 كيلو من كبد وقطع دواجن منتهية الصلاحية، بجانب رصد 68 مخالفة للمخابز بإنتاج خبز غير مطابق للأوزان والمواصفات المقررة، والتصرف في 120 جوال دقيق مدعم خارج منظومة الإنتاج، وفي غير الغرض المخصص من أجله، كما تم أخذ 35 عينة من الأسماك المملحة لفحصها بالمعامل والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك.

تمت الحملات، بالشراكة مع مديريتي الصحة والطب البيطري، وإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة لمتابعة الأسواق خلال إجازة عيد الفطر المبارك.


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