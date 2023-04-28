عبّرت الفنانة عايدة رياض، عن سعادتها بنجاح مسلسل سره الباتع، الذي شاركت به في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «لايت شو» على قناة «الحياة»، مساء الجمعة: «مسلسل سره الباتع عمل رائع وأخد مجهود جامد جدا.. ربنا العالم إن الكل تعب بشكل فظيع علشان العمل يطلع بالشكل الجميل ده».



وأضافت أن هذا المسلسل هو عملها الأول مع المخرج خالد يوسف، مؤكدة أنها دائما ما تحب تجسيد شخصية «بنت البلد».



وأشارت إلى أن مناقشات مُطولة تم إجراؤها قبل بدء تصوير العمل، وتم الاتفاق على اللهجة التي يتم التحدُّث لها في العمل، ليخرج العمل على أكمل وجه.



كما أشادت بتجربة العمل مع الفنان خالد الصاوي الذي يمثّل نموذجا لفنان يقدم السهل الممتنع، مؤكدة أنهما عملا سويا من قبل سواء سينمائيا أو دراميا، لكنهما لم يعملا سويا منذ 20 سنة.



ولفتت إلى أنّ الصاوي نجم عبقري ويتحلى بالبساطة، ويحمل الحب لزملائه، كما أنه قادر على الاحتواء والاحتضان لمن يمثّل معه.



وضم مسلسل سره الباتع عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم، أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، وإخراج خالد يوسف.



وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام «لسلطان حامد» الموجود في إحدى قرى الريف، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر.



واكتُشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده.



لكن يقع الجنود في ورطة عندما يقطع الشباب في القرى التي يهرب إليها إصبعا من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة «حامد».