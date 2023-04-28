ألمانيا تبحث تقييد تصدير كيماويات الرقائق إلى الصين

تبحث ألمانيا سبل الحد من صادرات الكيماويات المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات إلى الصين، في الوقت الذي تحاول فيه برلين الحد من العلاقات الاقتصادية مع الصين.



وقالت مصادر مطلعة، إن الاقتراح جزء من حزمة إجراءات تبحثها حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس، حاليا لحد من حصول الصين على الخدمات والمواد الألمانية التي تستخدم في صناعة أشباه الموصلات المتقدمة.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أنه حال التطبيق ستحد هذه الخطوة من قدرة شركات ألمانية مثل ميرك كيه.جي.أيه.أيه وباسف على بيع بعض منتجاتها المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات إلى الصين.



يذكر أن المستشار الألماني يتبنى موقفا أكثر تشددا ضد الصين، حيث يحاول شولتس تحقيق نوع من التوازن بين دعم المصالح الاقتصادية الكبيرة لألمانيا في الصين من ناحية واعتبارات الأمن القومي وحقوق الإنسان من ناحية أخرى.



وفي الوقت نفسه تشهد العلاقات بين الصين ودول الاتحاد الأوروبي ككل تدهورا واضحا خلال الفترة الأخيرة، وبخاصة بعد إعلان الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عن "صداقة بلا حدود" بين روسيا والصين قبل أسابيع من بدء الحرب الروسية الأوكرانية، في أواخر فبراير من العام الماضي.