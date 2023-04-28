قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -في حدث بمجمع رودنيفو الصناعي اليوم /الخميس/- إن صناعة المسيرات الروسية تعد صناعة واعدة للغاية، وقد يصل حجمها إلى تريليون روبل (12.2 مليار دولار).

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوتين قوله: "إنه مجال مهم للغاية للصناعة الوطنية، وواعد جدا"، مضيفا أن "حجم الاستثمارات في هذا المجال في المستقبل القريب قد يصل إلى 500 مليار روبل، وإذا بدأنا جميعا العمل بشكل مكثف، بما في ذلك الدولة، فسيكون ذلك تريليون روبل".

ووفقا لبوتين، فإن صناعة المسيرات ليست مهمة فحسب، ولكنها أيضا مثيرة للاهتمام.

وأوضح "إنها المستقبل .. أحدث التصميمات في عدد من المجالات تتركز هنا، وبالطبع، ما هو أكثر أهمية - تطبيقات الطائرات بدون طيار ببساطة لا حدود لها".

وأضاف الرئيس الروسي أن تطوير الطائرات بدون طيار "سيزيد بشكل كبير من القدرة التنافسية لأي اقتصاد".