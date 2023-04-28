تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي بسبب تراجع الاستثمار

وكان الاقتصاد الأمريكي قد انكمش في النصف الأول من العام الماضي، لأن المعاملات التجارية كانت تعود إلى وتيرتها بعد وباء كورونا، كما أدى ارتفاع تكلفة القروض إلى تراجع المبيعات المحلية.

لكن سوق العمل القوي أدى إلى استمرار إنفاق المستهلكين، وهو الدافع الأساسي للنشاط الاقتصادي، مما ساعد في تحدي توقعات الركود الاقتصادي.

وسجل الإنفاق نسبة 3.7 في المئة سنويا في الفترة من يناير إلى مارس.

ووصف الرئيس جو بايدن التباطؤ بأنه ضرورة إجرائية بعد الإقبال الكبير الذي أعقب الخروج من الوباء.

وقال في بيان أعقب نشر التقرير: "عرفنا اليوم أن الاقتصاد الأمريكي يبقى قويا، وهو ينتقل إلى مرحلة النمو المستقر".

لكن الكثير من المراقبين يتوقعون دخول الولايات المتحدة في ركود اقتصادي في وقت لاحق هذا العام.

ويقول أندور هانتر، الخبير الاقتصادي في كابتل إيكونوميكس: "البيانات تؤكد الرسالة التي تأتي مع مؤشرات أخرى بأن النمو الاقتصادي يتباطأ، ولم يصل إلى الانهيار حتى الآن".

وأضاف: "لكن جل المؤشرات الأساسية تنذر بالركود. ونتوقع المزيد من الضعف قريبا".

فقد رفع البنك المركزي الأمريكي معدل الفائدة إلى 4.75 في المئة، بينما كان يقترب من الصفر في مارس، في محاولة لتخفيف الضغط الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ومنذ ذلك الحين، هبطت نسبة التضخم إلى 5 في المئة في مارس، لكنها لا تزال أعلى مما كان يرمي إليه البنك المركزي، وهو نسبة 2 في المئة.

في حين سجلت قطاعات مثل الإسكان والمال والتكنولوجيا، التي تكون تكلفة الاقتراض فيها منخفضة، نموا حذرا.