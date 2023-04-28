صحة الإسكندرية تنقذ مولودة بعد صراع مع المرض 41 يوما

أعلنت مديرية الصحة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة وإشراف الدكتورة ميرفت السيد، وكيل المديرية للطب العلاجى، عن تعافى طفلة رضيعة عمرها 41 يوما، كانت تعانى من نقص فى العمر الرحمى وصعوبة تنفس ومولودة من حقن مجهرى للٱم.



وأكدت المديرية اليوم، على خروج الطفلة من قسم المبتسرين بمستشفى العوضى للنساء والتوليد، بعد صراع مع المرض استمر 41 يوم منذ ولادتها ليتم إنقاذها ووضعها على جهاز التنفس الصناعى وبدأ على الفور عمل جميع الفحوصات والتحاليل واستدعاء الأطباء المختصين وبدأ العلاج ليتم فصلها تدريجيا وتعافيها وخروجها.



وقالت الدكتورة أمل الشبراوى مدير مستشفى العوضى، إن المولودة تم دخولها قسم المبتسرين بالمستشفى عقب ولادتها بمستشفى خاص كتؤام تاني وبوزن 900 جرام ليتم تعافيها بعد 41 يوم من العمل المتصل علي مدار الساعة من فريق عمل متخصص بقسم المبتسرين برئاسة دكتور أحمد مجدى رئيس قسم الأطفال و حديث الولادة وفريق عمل متكامل من أطباء الأطفال والمبتسرين والتمريض والخدمات الطبية المعاونة بالإضافة إلى فريق الصيدلة الإكلينيكية وتم نقل دم وبلازما وإعطاءها العلاج اللازم لها لتتم يومها الـ 42 بمنزل أسرتها بعد خروجها بصحة جيدة.