الزمالك يرفض مشاركة محمد الشناوي في مباراة السوبر

ترفض إدارة نادي الزمالك مشاركة محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي في مباراة القطبين ببطولة السوبر المحلي، المُقرر إقامتها الأسبوع القادم.

وأوضح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أنه لا يحق لمحمد الشناوي المشاركة في مباراة السوبر، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة سموحة بالدوري العام، وهو ما أسفر عن إيقافه 3 مباريات في المسابقة المحلية.

وتنص لوائح لجنة المسابقات باتحاد الكرة على أن جميع البطولات المحلية منفصلة بذاتها، إذ يتم تنفيذ عقوبة الإيقاف على اللاعبين في البطولات التي حصلوا بها العقوبة، وهو ما سيتيح لمحمد الشناوي المشاركة في مباراة السوبر بشكل طبيعي.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته بقناة الزمالك صباح اليوم الجمعة: "اللاعب الكبير المحترم الذي أحبه شخصيا محمد الشناوي موقوف لثلاث مباريات، لذا لا يحق له السفر للقاء السوبر مثلي تمامًا".

وأضاف: "ستحدث مشكلة كبيرة إن سافر محمد الشناوي ومحمود كهربا إلى الإمارات وشاركا مع الأهلي في مباراة السوبر أمام الزمالك".

ومن المُقرر أن يلتقي الزمالك بالنادي الأهلي يوم 5 مايو القادم على إستاد محمد بن زايد في الإمارات، لحساب مباراة السوبر المحلي.