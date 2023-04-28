زيلينسكي: نسمع تصريحات محترمة من جانب الصين

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علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرة أخرى بشكل إيجابي على مكالمة هاتفية أجراها مؤخرا مع رئيس الدولة الصيني شي جين بينج.

وقال زيلينسكي، إن الحديث دار حول وحدة أراضي أوكرانيا "بما في ذلك شبه جزيرة القرم"، وميثاق الأمم المتحدة.

وقال زيلينسكي اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي بكييف: "لقد سمعنا من الرئيس الصيني احتراما لكل هذه المبادئ"، مشيرا إلى أن هذا مهم للغاية.

وأضاف زيلينسكي أنه لم يجر حديث مع بكين حول تبادل الزيارات.

كما طلب زيلينسكي – حسب قوله - من شي التأثير على موسكو لتحقيق عودة أسرى الحرب الأوكرانيين و "الأطفال المختطفين".

ووفقا لبيانات زيلينسكي فقد بلغ عدد هؤلاء الأطفال ما يقارب "20 ألف طفل".

وقال إن هناك جهودا من جانب الأمم المتحدة تبذل في هذا المجال، ولكن نتائجها ضعيفة، على حد قوله، ولهذا السبب طلب من شي المساعدة في هذا أيضا.

كان زيلينسكي تحدث يوم الأربعاء الماضي مع الرئيس الصيني عبر الهاتف لأول مرة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية قبل أكثر من 14 شهرا.

وكان شي قد التقى من قبل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا خلال زيارة دولة لموسكو استمرت ثلاثة أيام في مارس الماضي.

ويتهم منتقدو الصين بكين بتقديم دعم سري لموسكو، إلا أن كييف امتنعت حتى الآن عن إطلاق هذه المزاعم.