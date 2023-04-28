أكد الإسباني خوان كارلوس باستور، أنه سعيد بالتواجد على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر لكرة اليد، مؤكدا أنه جاء إلى مصر يحمل أحلانا كبيرة.

وأضاف مدرب منتخب اليد الجديد خلال المؤتمر للصحفي المقام حاليا: "بدأنا بـ40 لاعبا علشان يبقى عندنا مجموعتين جاهزين وأيضا الناشئين والشباب كله يبقى شغال بنفس النظام".

وأوضح: "وجود 10 لاعيبين محترفين يساعد على التطوير بشكل كبير، وأيضا مدربان الأهلي والزمالك إسبان، علاقتي بهما طيبا وعلى تواصل مستمر معهما".

وأكمل: "جئت إلى مصر بأحلام كبيرة لتحقيق إنجازات ببطولة العالم والأولمبياد، والمساهمة في تطوير مستوى المدربين المصريين".

وأتم: "الوصول لبطل العالم مع منتخب مصر أمر ليس سهلا، لقد حققتها مع منتخب إسبانيا في 2005، هذا الهدف يجب أن يؤخذ خطوة خطوة، البداية هي التتويج بأفريقيا، ونحن الآن نجهز لها، ومن بعدها تحقيق الهدف الأهم هو تحقيق ميدالية بالأولمبياد".