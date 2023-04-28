أثار سوق للحوم الحيوانات البرية بالصين منذ 3 سنوات جائحة كورونا التي بالكاد يستفيق العالم من تبعاتها، وعلى غرار ذلك السوق تنتشر العديد من أسواق لحوم الحيوانات البرية حول العالم.



ومن تلك الأمثلة، أحد الأسواق الباكستانية المتخصص بنوع غريب من المقويات الجنسية المكونة من دهون السحالي شائكة الذيل المهددة بالانقراض إذ يقوم البائع ياسر علي بسحب إحدى السحالي مشلولة الحركة من العلب المرصوصة حوله ليقوم بذبحها وغلي دهنها ليبيعه لعشرات المصطافين، أغلبهم من كبار السن الراغبين في تحسين الخصوبة.



ويقول ياسر علي تاجر السحالي لوكالة أنباء فرانس برس، إنها تحظى بشعبية واسعة، زاعما أنها تُعيد للرجال شبابهم.



ويضيف أن شعبية المنتج لا تقتصر على باكستان، بل إن لديه زبائن من السعودية والإمارات وماليزيا وبعض البلدان الإفريقية.



وأوضح أن رجال هيئة الحفاظ على الحياة البرية قبضوا عليه أكثر من مرة، ولكنه يعود لمزاولة المهنة بعد دفع غرامة لا تتجاوز 35 دولارا.



وشرح علي كيفية طهي زيت السحالي؛ إذ يقوم بقليه مع الزعفران، ومن ثم بيعه بنحو 4 دولارات للزبون الذين يقوم بدهن نفسه به.



وذكر أن الزيت مفيد أيضا لعلاج الصلع وآلام الظهر والمفاصل.



ويشرح الصياد الشاب محمد نصير، كيفية جلب السحالي، قائلا إنه ينصب خيوط السنانير ليلا حول القرى لينتظر خروج السحالي شائكة الذيل ويمسك بالعشرات منها عند خروجها لأخذ حمام شمسي.



ويضيف أنه بمجرد القبض على السحلية يتم كسر ظهرها لمنعها من الركض نظرا لسرعتها الفائقة، غير أنها تبقى على قيد الحياة قبل بيعها بالسوق.



ويقول محمد عزام أحد الزبائن بالعقد السابع من العمر إن المنتج غير فعال، ولا يجلب سوى العدوى البكتيرية.



وبالمقابل يقول سلطان، زبون ستيني، إنه يشتري المنتج منذ 30 عاما، وإنه يعطيه نتائجا سحرية، بحسب تعبيره.



ويوضح محمد رفيق أحد تجار السحالي إنه سواء أعطى المنتج نتيجة أو لم يعط فلن يتوقف الزبائن عن تعليق الآمال بمنتج يمنحهم الخصوبة.