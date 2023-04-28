روسيا: نفذنا ليلا ضربات على وحدات من الجيش الأوكراني

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنها شنت ليلا ما وصفتها بأنها ضربات صاروخية عالية الدقة على وحدات احتياط تابعة للجيش الأوكراني لمنعها من الوصول إلى الصفوف الأمامية للمعارك.



وأفادت السلطات الأوكرانية بأن التقارير تشير إلى أن الضربات واسعة النطاق، وهي الأولى من نوعها التي تشنها روسيا في نحو شهرين، أسفرت عن مقتل 17 شخصا على الأقل بينهم أطفال.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، التي تنفي تعمد استهداف المدنيين، إن هدف الضربات هو منع أوكرانيا التي تقول إنها تتأهب لشن هجوم مضاد على القوات الروسية من استقدام قوات احتياط للصفوف الأمامية.



وذكر إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع في إفادة صحفية: "شنت القوات الجوية الروسية ليلا ضربة صاروخية باستخدام أسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة مستهدفة مواقع نشر مؤقتة لوحدات احتياط أوكرانية"، وفقاً لوكالة "رويترز".



وذكر الجيش الأوكراني أنه أسقط 21 من بين 23 صاروخ كروز أطلقتها روسيا.