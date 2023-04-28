كندا تُهدي ملك بريطانيا سيفا تذكاريا والفرس نوبل

أهدت كندا، العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، فرسا جديدة اسمها "نوبل" وسيفا تذكاريا.



وقدم وفد من الشرطة الملكية الكندية المعروفة باسم "ماونتيز"، للملك تشارلز، الفرس السوداء البالغة من العمر سبع سنوات اليوم الجمعة، في قلعة وندسور، بمناسبة تعيينه رئيسا أعلى للمفوضين بالشرطة الكندية.



ومن المقرر أيضا أن تشارك الفرس في موكب تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا في لندن يوم السادس من مايو المقبل.



كما حصل تشارلز -74 عاما- على سيف تذكاري خلال حفل قصير، إحياء لذكرى تأسيس شرطة الخيالة الكندية الملكية قبل 150 عاما، وبمناسبة التتويج أيضا.



يعد تشارلز أيضا رئيسا لدولة كندا، التي كانت ذات يوم جزءا من الإمبراطورية البريطانية.



ووصف المشرف كيفن فاهي الفرس بأنها "جريئة للغاية وهادئة تماما"، مبينا أن اختيارها تم بناء على المظهر والتكوين البدني.



وقال إنها كانت تنتمي سابقا إلى وحدة الخيالة الموسيقية التي تؤدي تشكيلات وتمارين على أنغام الموسيقى.



وكان تشارلز، زار أسطبلات الشرطة الوطنية في رحلة قام بها في مايو 2022 كوريث للعرش.



وقال فاهي: "عرضنا على جلالة الملك حصانين وقال: إنهما كبيران للغاية"، ثم جرى البحث عن حصان أصغر ووقع الاختيار أخيرا هذه الفرس المسماة نوبل.



تحل هذه الفرس محل الحصان جورج الذي أُهدي للملكة عام 2009.



شاركت فرقة الخيالة بالشرطة في التتويج الملكي عام 1911.



وقال المفوض السامي الكندي في بريطانيا، رالف جودال، إن الاحتفال في قلعة وندسور يعكس العلاقات الوثيقة للعائلة المالكة بكندا.