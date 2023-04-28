كييف: الاستعدادات للهجوم الأوكراني في فصل الربيع أوشكت على الاكتمال

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الجمعة، أن الاستعدادات للهجوم الأوكراني المقرر خلال فصل الربيع الذي تم الكشف عنه منذ فترة طويلة، أوشكت على الاكتمال.



وقال ريزنيكوف، في مؤتمر صحفي في كييف اليوم الجمعة: "بشكل عام، نحن مستعدون بالفعل بنسبة كبيرة"، ومع ذلك، لم يكشف عن تفاصيل محددة لأسباب أمنية.



وأضاف الوزير الأوكراني: "أنظمة التكنولوجيا ذاتها تم الإعلان عنها وإعدادها وتسليمها بشكل جزئي".



ومع ذلك، فإنه بالنسبة لبعض أنظمة الأسلحة، لم يكتمل بعد تدريب الجنود الأوكرانيين عليها، ولكن بعد ذلك، سيتم تجميع الجنود مع وسائل التكنولوجيا العسكرية في مكان الانتشار.



وتابع ريزنيكوف: "بمشيئة الرب، إذا كان الطقس مناسبا ووافق ذلك قرار القادة، فسنقوم به".



وكان ريزنيكوف قد حذر أمس الخميس، من الآمال العريضة المتوقعة من الهجوم المضاد. وأعرب ممثلو الحكومة عن توقعاتهم باستعادة شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بالفعل في عام 2014، في غضون فصل الصيف المقبل أو بحلول نهاية العام على أقصى تقدير.