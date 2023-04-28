تقرير:رصد سفينة روسية بها غواصة صغيرة بالقرب من انفجارات خطوط أنابيب

جرى رصد سفينة متخصصة في العمليات تحت الماء ترفع العلم الروسي بالقرب من خطوط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق قبل أيام قليلة من وقوع مجموعة من الانفجارات الغامضة التي جعلت الخط غير صالح للعمل، وفقا لما أكده الجيش الدنماركي لصحيفة "إنفورميشن".

وقالت قيادة الدفاع الدنماركية للصحيفة الدنماركية إن سفينة دورية التقطت 26 صورة للسفينة إس إس-750 شرق جزيرة بورنهولم في 22 سبتمبر 2022.

وبعد أربعة أيام من ذلك، تسببت إنفجارات في تدمير خطي أنابيب نورد ستريم 1 و 2 الرابطين بين روسيا وألمانيا بالقرب من بورنهولم. ومن المفترض على نطاق واسع أن الانفجارات، التي تسببت في تسرب كبير في غاز الميثان، هي عمل تخريبي.

وكانت صحيفة "انفورميشن"قد ذكرت في منتصف أبريل أن زورق الدورية الدنماركي بي 524 نايمفين التقط ما مجموعة 112 صورة لسفن روسية في المنطقة في 22 سبتمبر، لكن لم يتم تأكيد رؤية سفينة الرافعة من قبل الجيش سابقا.

وأجرت ألمانيا والسويد والدنمارك تحقيقات لكنها لم تحدد الجناة حتى الآن.

وأفادت منصة "تي-أونلاين" الألمانية في نهاية شهر مارس، مستشهدة بمعلومات من الدوائر الأمنية والبيانات المتاحة للجمهور، أن السفن العسكرية الروسية كانت تعمل في مسرح الجريمة قبل أيام قليلة من الهجمات على خطوط الأنابيب- بما في ذلك السفينة إس إس-750.