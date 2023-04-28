فالفيردي: خسرنا أمام إشبيلية بـ خطأ ساذج

أقر إرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بيلباو، بأنه يشعر ب"الإحباط" بعد هزيمة الفريق أمام إشبيلية بهدف نظيف جاء من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع، حيث كان يتطلع للفوز بهذه المباراة التي أقيمت بالجولة 31 من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي في تصريحات عقب المباراة: "كانت فرصة كبيرة ولكن لا يوجد هامش للخطأ. علينا أن ننهض. سنتدرب غدا وسنلعب الاثنين في مايوركا والخميس أمام بيتيس. نحن معتادون على التعامل جيدا في هذه المواقف".

وأشار إلى أن نهاية مواجهة إشبيلية كانت "مفاجأة" بتسجيل الضيوف هدف الفوز من ضربة جزاء، مضيفا: "إنها لعبة لا مكان فيها للأخطاء. نحن ارتكبنا خطأ مهما كلفنا خسارة مباراة".

واعتبر فالفيردي أن أتلتيك بيلباو قدم أداء جيدا في الشوط الأول من اللقاء وشكل خطورة ولكن إشبيلية كان أفضل منه في الشوط الثاني، مبرزا: "المباراة كادت أن تنتهي بالتعادل السلبي لأننا لم نكن قادرين على تشكيل خطورة وهم كذلك".

وبفوز إشبيلية ارتفع رصيد الفريق إلى 41 نقطة محتلا المركز 11 في ترتيب الليجا الذي يتصدره برشلونة، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 46 نقطة في المركز السابع.