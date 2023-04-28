مرتضى منصور يكشف حقيقة انسحاب الزمالك من كأس السوبر

كشف مرتضى منصور، حقيقة انسحاب فريق الزمالك من مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي، والتي ستقام في شهر مايو القادم.

ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك على ملعب هزاع بن زايد، في مباراة كأس السوبر المصري والتي ستقام يوم السبت 5 مايو القادم.

وقال منصور في تصريحات لقناة «نادي الزمالك»: «لو سمعت كلام الجماهير وانسحبت من كأس السوبر ده مش هيبقى نادي».

وأضاف: «يجب أن يؤدي كل فرد دوره داخل نادي الزمالك، الجماهير تقوم بدورها في دعم ومساندة اللاعبين فقط، والإدارة هي المسؤولة عن إدارة شؤون النادي».

وتطرق منصور للحديث عن الكولومبي خوان أوسوريو المدرب الجديد للزمالك، قائلا: «لم أرٍ أي إشادة بأمير مرتضى، رغم أنه هو الذي اختار المدرب العالمي، واللجنه الفنية لم يكن لها أي دور في اختياره، بل اللجنة هي من اختارت المدرب الألماني الذي رفضه أمير».

وأتم: «الجميع قام بسب أحمد مرتضى في وقت خسارة فرق الصالات بالنادي، ولكن عندما فاز فريق الطائرة بلقب الدوري لم يشيد به أحدًا من الجماهير».