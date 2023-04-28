واشنطن تبحث مع حفتر «منع فاجنر من زعزعة استقرار ليبيا والسودان»

بحثت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، مع قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر "منع مجموعة فاجنر الروسية من زيادة زعزعة استقرار ليبيا والسودان".

جاء ذلك خلال اتصال أجرته ليف مع حفتر، وفق ما ذكرت سفارة واشنطن لدى ليبيا على حسابها في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أمس الأول.

وقالت السفارة الأمريكية إن ليف "تحدثت مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر حول الحاجة الملحة لمنع الجهات الخارجية ومن بينها فاجنر الروسية المدعومة من الكرملين من زيادة زعزعة استقرار ليبيا أو جيرانها بما في ذلك السودان".

و"فاجنر" مجموعة مسلحة روسية غير حكومية تؤكد واشنطن وجودها في ليبيا لدعم أحد أطراف النزاع بالبلد العربي، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء الماضي، خلال مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة بنيويورك، إن "من حق السودان الاستعانة بخدمات مجموعة فاجنر الأمنية الخاصة".

بينما أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، عن قلقه "لوجود مجموعة فاجنر الروسية في السودان".

وفي تغريدة أخرى، أمس الأول، ذكرت سفارة واشنطن أن "الولايات المتحدة تدعم بقوة الجهود المبذولة لإنهاء العنف في السودان ومنع المزيد من التداعيات الإقليمية".

ومنذ 15 أبريل الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.