كشف المايسترو نادر عباسي، قائد أوركسترا دار الأوبرا وأوركسترا السلام بفرنسا، عن بداية رحلته في الفن، والتي بدأت بتركه الدراسة في كلية الطب، ثم التحاقه بمعهد الكونسرفتوار وبدأ بدراسة الفاجوت.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «حديث العرب من مصر»، تقديم الإعلامية درية شرف الدين، والمذاع على القناة «الأولى»، مساء الخميس، أنه لم يختار دراسة هذه الآلة برغبته الشخصية ولكن لأنه بدأ الدراسة في سن متقدم عن زملائه، ولكن حاول الاندماج في دراستها.

ووجه رسالة لأولياء الأمور، بضرورة تنمية مواهب أبنائهم، وتشجيعهم على دراسة أي مجال يحبوه لأنه سيكون سعيد ومتزن نفسيًا وسيحقق بها نجاح كبير.

وأشار إلى أن معلمه روسي الجنسية، نصحه بمذاكرة الآلة 8 ساعات يوميًا، لأن المعلمون الروس لديهم نظام ويحضرون الطلاب على الحصول على أكبر جائزة في العالم.

ولفت إلى أنه كان يذاكر بشكل متواصل من خلال التدريب على الآلة، والنوتة الموسيقية، وقراءة أعمال كثيرة مما يحسن مستوى القراءة لدى الطالب ويجعله يندمج في أي أوركسترا بمستوى جيد.

واستطرد بأنه درس الغناء الأوبرالي، وعمل لمدة عشر سنوات في أوبرا جينيف كمغني، ودرس أغلظ أنواع الأصوات الرجالي، مؤكدًا أنه يحب الغناء الأوبرالي بشكل كبير وكان يحاول تقليده أثناء دراسته بالمعهد.