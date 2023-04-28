محكمة أوروبية تأمر روسيا بدفع تعويض عن حرب جورجيا

أعلنت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورج، اليوم الجمعة، أنها أمرت روسيا بدفع حوالي 130 مليون يورو (7ر142 مليون دولار) على سبيل التعويض لجورجيا، بعد نحو 15 سنة من الحرب.



ويأتي الأمر بعد حكم أصدرته المحكمة في 2021، عندما خلص القضاة إلى أن روسيا مسئولة عن أفعال "غير إنسانية" ضد المواطنين الجورجيين بعد انتهاء القتال، الذي استمر من الثامن من أغسطس وحتى 12 من الشهر ذاته عام 2008.



وفقدت جورجيا السيطرة على إقليميها الانفصاليين أبخازيا وأوسيتا الجنوبية في الحرب ضد روسيا. وخلصت المحكمة إلى أنه لا يمكن تحميل روسيا المسئولية عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال حرب الأيام الخمسة.



وذكر القضاة آنذاك أن السلطات الروسية مسئولة عن الوضع بعد وقف إطلاق النار في منطقة الصراع وكان يجب أن تطبق اتفاقية حقوق الإنسان.



وسمحت روسيا مع ذلك بارتكاب قوات أوسيتيا الجنوبية لأعمال النهب والسرقة والانتهاكات والتعذيب. وتم أسر مدنيين جورجيين وإخراجهم من منازلهم وقتل بعضهم. وحتى الآن لم تتم الإجابة على مسألة التعويض.



ويبدو حصول جورجيا على الأموال محل شك. وتم طرد روسيا من مجلس أوروبا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي لم تعد عضوا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.