سائقو مترو باريس يضربون عن العمل بعد فتح تحقيق في حادث مميت

أضرب عدد كبير من سائقي المترو في باريس عن العمل، اليوم الجمعة، عقب حادث مميت على رصيف إحدى محطات مترو العاصمة الفرنسية.



كانت سيدة -45 عاما- قد تعلق معطفها في باب المترو الذي يغلق تلقائيا في محطة بيل اير السبت الماضي، ودهسها القطار المغادر أمام زوجها وابنها.



ووقع الحادث على الخط السادس للمترو، الذي يسلك طريقه مارا ببرج إيفل، والذي يستخدمه السياح بكثافة.



وأعلنت شركة "آر أيه تي بي" للنقل العام، اليوم الجمعة، عدم تشغيل أي قطار على هذا الخط في فترة ما قبل الظهر. كما تم تسجيل اضطراب للحركة بثلاثة خطوط أخرى للمترو.



ووفقا لمعلومات واردة من قناة "فرانس إنفو"، يحتج سائقو المترو لإعلان المدعي العام أمس الخميس أنه يتم التحقيق مع السائق في جريمة قتل دون قصد.



ورفعت أسرة السيدة شكوى. وقال مسئول نقابي للقناة إن القطارات تعمل على الخط السادس منذ أكثر من أربعين عاما، وأنه ليس لدى السائقين سوى مرآة واحدة للتأكد من عدم وجود أي راكب عالق عند الأبواب لدى المغادرة.



وقال الادعاء إن اختبارات تعاطي الكحول والمخدرات للسائق "جاءت سلبية"، وفقا لـ "فرانس أنفو"، مشيرة إلى أن الرجل يعمل لدى الشركة منذ 15 عاما.