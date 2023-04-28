 انخفاض سهم سناب بعد نتائج ربع سنوية مخيبة للآمال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انخفاض سهم سناب بعد نتائج ربع سنوية مخيبة للآمال


نشر في: الجمعة 28 أبريل 2023 - 9:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 أبريل 2023 - 9:30 ص

 شهدت أسهم تطبيق سناب شات للتواصل الاجتماعي انخفاضا كبيرا يوم الخميس ، وذلك بعد أن أعلنت الشركة الأم سناب أرقاما مخيبة للآمال خلال الربع الأول.

وانخفضت الأسهم بنحو الخمس بعد أن أعلنت سناب عن انخفاض بنسبة 7% في الإيرادات لتصل إلى 6ر988 مليون دولار. وكانت الشركة تشتهر بالنمو الهائل.

وقالت سناب إن عدد مستخدمي تطبيق سناب شات النشطين يوميا ارتفع من 375 مليونا إلى 383 مليونا في غضون ثلاثة أشهر. وفي الوقت ذاته، تقلصت الخسائر الفصلية إلى 7ر328 مليون دولار مقابل 6ر359 مليون دولار في العام السابق.

وانخفض سعر سهم سناب بنسبة 5ر19% في فترة ما بعد ساعات التداول.


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