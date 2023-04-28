يمكنك أن تختار بين أصناف الحليب النباتى مثل حليب الصويا وحليب اللوز والكاجو هناك أيضا اللبن المعد من الشوفان والأرز، فكلها الآن موجودة فى ثلاجات المحال الكبرى إلى جانب اللبن الذى يعبأ معقما من أبقار المزارع. فهل إذا تحولت إلى الألبان النباتية تكون قد أخذت قرارا غذائيا صحيا؟ هل هناك فوارق بينهما؟ ولصالح من إن وجدت تلك الفوارق؟



الواقع أن لبن الأبقار يعد مثاليا للإنسان فهو مصدر غذائى للمعادن والفيتامينات جيد حيث يحتوى على الكالسيوم وفيتامين (د) وفيتامين (إيه) ومجموعة كبيرة من المغذيات الدقيقة التى يحتاجها الإنسان إلى جانب طعمه المستساغ دائما دون إضافة السكر.



قد تفكر فى التحول إلى لبن نباتى إذا ما كنت تعانى من حساسية اللبن أو عدم تحمل اللاكتوز. فى تلك الأحوال يمكنك الاختيار بين الأنواع. ومقارنة المحتوى الغذائى مهمة إذ إن اللبن النباتى يختلف فى قدر المواد الغذائية فيه وفقا لنوعه. على سبيل المثال فإن حليب اللوز يحتوى قدرا أقل من حليب البقر.

قراءة الملصق على العبوة يتيح معرفة مقادير العناصر الغذئية فى اللبن النباتى: تناول الحليب الذى يحتوى على ٨ أو ٩ جرامات على الأقل من البروتين فى اللتر.



من المعروف أن الحليب النباتى يضاف إليه قدر من السكر لجعله مستساغ الطعم: تلك إضافة يجب أن تتوقف عندها لتعرف ما إذا كنت بحاجة لهذا القدر من السكر أم أن عليك تفاديها.



أشاع وجود مادة فى حليب الصويا (أيسوفلافونات) بعضا من القلق إذ إنها تشبه الاستروجين البشرى الذى يمكن أن يسبب سرطان الثدى واضطراب الغدد الصماء لكن العلم دحض ذلك الأثر ونفاه عن حليب الصويا.



الواقع أن الحليب النباتى لا يمكنه أن يكون خيارك الوحيد إذا أردت التجربة لا بأس لكن حليب الأبقار يظل دائما فى مكانة ثابتة من القائمة الغذائية خاصة للأطفال أو الكبار الذين يتناولونه لفوائده المعروفة.