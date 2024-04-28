محافظ الغربية يتابع نتائج الحملات التفتيشية على المخابز والأسواق

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالحملات التفتيشية التي يتم تنفيذها بالغربية في مختلف قرى ومدن المحافظة استعدادا لأعياد الربيع وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن التصدي لكافة أشكال الغش التجاري ولأي محاولات للتلاعب بالأسعار والمساس بالأمن الغذائي للمواطن، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من السلع بالأسعار المناسبة.

وقامت سلامة الغذاء بضبط ثلاثين ألف عبوة عصير منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وربع طن مقرمشات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وحررت مديرية الصحة بالغربية 83 محضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية، وضبطت مباحث التموين 6.212 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما حررت 67 محضر تمويني متنوعا بين سلع غذائية مغشوشة، نقص أوزان الخبز، خبز غير مطابق للمواصفات، سلع مجهولة المصدر، عدم إعلان عن السعر.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة.

كما تابع المحافظ نتائج الحملات على مخابز العيش السياحي للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار موجها مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

و شدد المحافظ، على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر فضلا عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية، والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار.