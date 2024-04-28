وزيرا خارجية السعودية والجزائر يبحثان الوضع في غزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، في الرياض، اليوم الأحد ، مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي "الأزمة في قطاع غزة".

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية السعودي استعرض مع نظيره الجزائري" خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحة الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة في قطاع غزة".

يشار إلى أن الولايات المتحدة استخدمت في فبراير الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري مقدم لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة، وذلك للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب بين حليفتها إسرائيل وحركة حماس.

وحظي مشروع القرار الجزائري بتأييد 13 دولة وامتناع دولة واحدة هي بريطانيا.