محافظ الغربية يشهد اليوم الترفيهي الثقافي الرياضي للأطفال الأيتام بطنطا

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، فعاليات اليوم الترفيهي الثقافي الرياضي للأطفال الأيتام الذي أقامته مؤسسة نيو إيجيبت، بالتعاون مع محافظة الغربية بنادي ماتركس الرياضي بطنطا؛ أملًا في إدخال البهجة والسرور على نفوس الأطفال.

وأعرب محافظ الغربية، خلال كلمته، عن سعادته لتواجده بين الأطفال، مؤكدًا أن هذه الاحتفالية وتوزيع الهدايا وإدخال البهجة والسرور على الأطفال الأيتام هو حق أصيل من حقوقهم الذي ترعاه الدولة أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما.

وأوصى المحافظ، مشرفي الدور على حسن معاملة الأطفال، وتقديم كل الخدمات وتلبية طلباتهم ورعايتهم من جميع الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

وشدد المحافظ، على أهمية دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في المساهمة مع الجهاز التنفيذي في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، خصيصًا الأيتام والأرامل ومحدودي الدخل، موجهًا الشكر لمؤسسة نيو إيجيبت لرسم الفرحة والبهجة، وإدخال السرور في نفوس الأطفال الأيتام.

من جانبها قدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب والمدير الإقليمي لمجموعة نيو إيجيبت الدولية، الشكر لمحافظ الغربية على دعمه المتواصل للمجموعة.

وأشارت إلى أن هذا الحدث هو التعاون الثالث بين المؤسسة والمحافظة، مؤكدة أن هؤلاء الأطفال هم طيور جنة الله على الأرض، مضيفة أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكل معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى، ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة للأيتام والأسر الأولى بالرعاية.

وشهد الحفل فقرات فنية وألعاب ورسم على الوجه، ومسابقات متنوعة حازت على إعجاب الأطفال. واختتم اليوم بتوزيع المحافظ ومرافقوه الهدايا على 160 طفلًا لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.

وحضر اليوم الترفيهي، كل من النائبة غادة علي عضو مجلس النواب المدير الإقليمي لمجموعة نيو إيجيبت الدولية، واللواء خالد شفيق نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة نيو إيجيبت الدولية، وأحمد حمدي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، والدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا.