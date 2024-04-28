 محافظ الغربية يشهد اليوم الترفيهي الثقافي الرياضي للأطفال الأيتام بطنطا - بوابة الشروق
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محافظ الغربية يشهد اليوم الترفيهي الثقافي الرياضي للأطفال الأيتام بطنطا

علاء شبل
نشر في: الأحد 28 أبريل 2024 - 10:31 م | آخر تحديث: الأحد 28 أبريل 2024 - 10:31 م

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