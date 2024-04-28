شعبة القصابين تستهجن: الذبيحة المستوردة بنصف الثمن وتباع بنفس سعر اللحوم البلدي

أعرب هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، عن استيائه من تساوي أسعار اللحوم البلدية مع أسعار اللحوم الكولومبية المستوردة الطازجة التي يتم ذبحها في مصر.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إلى مطالبة الشعبة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة، بضرورة تغيير ختم اللحوم الكولومبية المستوردة لتمييزها عن اللحوم البلدية؛ بهدف خفض أسعارها.

واعتبر أنه من غير المنطقي أن تباع لحوم الذبيحة المستوردة بنفس سعر لحوم الذبيحة البلدية، لاسيما وأن المستوردة تأتي حية من الخارج بأسعار زهيدة، قائلا: «مينفعش نساوى الذبيحة المستورة بالبلدي، المستورة تأتي مستورة بأسعار زهيدة الثمن وبنصف ثمن البلدي وتباع بنفس سعر اللحوم البلدي».

وأكد أن تساوي أسعار اللحوم البلدية والطازجة المستوردة ساهم في ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، مطالبا الدولة بمنح الذبائح المستورة الختم الأزرق مع احتفاظ الذبيحة البلدية بالختم الأحمر المعتاد.

ولفت إلى تراوح أسعار اللحوم البلدية بين 400 و 450 جنيهًا للكيلو، بينما تباع اللحوم الكولومبية المستورة الطازجة المذبوحة في مصر بنفس الأسعار.