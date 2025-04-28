جامعة عين شمس: حصلنا على الاعتماد المؤسسي تكليلا لمجهود الإدارات السابقة

أعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء حصول جامعة عين شمس على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أن حصول جامعة عين شمس على الاعتماد المؤسسي، جاء تكليلا لجهود إدارات الجامعة السابقة، العمداء والوكلاء والاداريين، مشيرا إلى أن حصول جامعة عين شمس على الاعتماد المؤسسي سيعطي ثقة كبيرة في مخرجات الجامعة، حيث يدل على أن الجامعة تلتزم بمعايير الجودة للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، كما يبين مدى التزام الجانب الأكاديمي والإداري بالجامعة وتطبيق أعلى معدلات الجودة؛ مما يؤهل طلاب الجامعة أيضا للحصول على وظائف متميزة بسوق العمل.

وأشاد بالدور الفعال للهيئة في ضمان جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالي المختلفة وحرص الجامعة على استيفاء معايير الهيئة للحصول على الاعتماد ومواكبة المعايير الدولية.

كما أعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة عن تطلعه إلى استمرار التعاون مستقبلاً وتبادل الخبرات بما يحقق الهدف المنشود للطرفين والمتمثل في تحقيق أعلى مستويات جودة التعليم.

يأتي ذلك عقب الزيارة التي قام بها وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد استجابة للطلب المقدم من جامعة عين شمس للحصول على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، خلال الفترة من 13-17 أبريل الجاري والتي شملت كل القطاعات، الكليات، المراكز والوحدات المختلفة، إلى جانب مختلف الإدارات بالجامعة، بالإضافة إلى العديد من اللقاءات مع عمداء ووكلاء الكليات، أمين عام الجامعة الأمناء المساعدين ومديري المراكز، القطاعات والإدارات.

ضم فريق الزيارة الميدانية لاعتماد الجامعة مجموعة من الخبراء والأساتذة المتخصصين في مجالات التعليم العالي والجودة، وهم الدكتور وائل محمد خليل الدجوي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق رئيسا للفريق، الدكتورة عزة منير محمد أغا الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة القاهرة ونائب رئيس الهيئة لشئون التعليم العالي الأسبق رئيسا مشاركا، وعضوية كل من الدكتور مصطفى عبدالخالق عبداللاه عطية الأستاذ بكلية الطب جامعة سوهاج ورئيس جامعة سوهاج الأسبق، الدكتور ماجد عبدالمحسن زكي الأستاذ بكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق، الدكتور محمد محمد أحمد الغندور الأستاذ بكلية الهندسة جامعة بورسعيد، الدكتورة زينب أمين نائب الرئيس لشئون التقييم والاعتماد – الجامعة الأمريكية، الدكتور هاني القاضي نائب رئيس للشؤون الأكاديمية – Liwa College – الإمارات العربية المتحدة، بمرافقة الدكتورة سافيناز الحبشى الأستاذ المتفرغ بكلية الطب والمشرف علي ملف الإعتماد المؤسسي للجامعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الدكتورة ميريام عياد مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة.

وأكد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي المصرية بما يتفق مع المعايير العالمية، والتزام الهيئة بمتابعة زيارات مؤسسات التعليم العالي وتقديم الدعم اللازم لها ولفرق زيارات المراجعة الخارجية لضمان جودة عمليات التقييم والمراجعة، كما أوضح عشماوي دور إدارتي اعتماد المؤسسات التدريبية وبرامجها والاطار القومي للمؤهلات، اللذين تم إضافتهما إلى مهام الهيئة.