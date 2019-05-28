مساجد في بريطانيا تمنع استخدام العبوات البلاستيكية في رمضان حفاظا على البيئة

أقرت عدة مساجد في بريطانيا منع استخدام المواد البلاستيكية خلال شهر رمضان الحالي، من أجل التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة في هذا الشهر الفضيل ضمن حملة "الإفطارالصديق للبيئة" التي يقودها المجلس الإسلامي في بريطانيا.

وأفاد تقرير نشره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي البريطاني، ومقره دبي اليوم الثلاثاء إن حملة "الإفطار الصديق للبيئة" دفعت بالعديد من المساجد في مختلف أنحاء بريطانيا، إلى إقرار استعمال الصحون والملاعق وعبوات المياه القابلة لإعادة الإستخدام بدلا من تلك التي يتم استخدامها لمرة واحدة فقط، للتقليل من حجم النفايات البلاستيكية التي تضر بالبيئة.

وقال هارون خان، أمين عام المجلس الإسلامي البريطاني: "بينما يصوم المسلمون في رمضان ليتقربوا من الله، فإنه من المهم ان يهتموا بخلق الله وهذا يعني الاهتمام بالبيئة. نحن نشجع المزيد من المساجد على الإنضمام لهذه الحملة وأن يختاروا نهجا صديقا للبيئة، حيث يتوجب علينا جميعا أن نلعب دورا في المحافظة على الأرض".

وتعليقا على هذه الحملة، قالت أليسون كنج المتحدثة باسم الحكومة البريطانية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في الوقت الذي نتحدث فيه عن تأثير الإنسان على البيئة والمحيط، من المشجع أن نرى مثل هذه الجهود من قبل الجالية المسلمة في بريطانيا، للمحافظة على الكوكب الذي نعيش فيه، خاصة وأن هذه الجهود تتماشى وروح رمضان التي تقوم على الإهتمام بالآخرين ومراعاتهم، والعمل على إزالة ما يمكن أن يلحق الضرر بهم".

يشار إلى أن مبادرة "الإفطار الصديق للبيئة" ليست الأولى التي تعكس اهتمام المسلمين ببريطانيا بالبيئة فلقد تم افتتاح أول مسجد صديق للبيئة في مدينة كامبريدج التي يقطن فيها ستة آلاف مسلم، في شهر أبريل الماضي وذلك بعد عقد من التخطيط.

يذكر أنه يوجد أكثر من 1500 مسجد ومركز إسلامي موزعين على جميع أنحاء المملكة المتحدة والتي يشكل الإسلام ثاني أكبر ديانة فيها.