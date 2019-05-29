المشير حفتر يؤكد للوزير عباس كامل على قوة العلاقات بين مصر وليبيا

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أكد المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي علي قوة العلاقات بين مصر وليبيا.
جاء ذلك خلال استقبال المشير خليفة حفتر للوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وأطلع المشير خليفة حفتر - خلال اللقاء - رئيس المخابرات العامة علي آخر التطورات.