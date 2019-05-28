الداخلية الكويتية: تشكيل لجنة تحقيق في تكرار خروج المطلوبين من منافذ البلاد

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح، اليوم الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة تكرار خروج المطلوبين أمنيا على ذمة قضايا من المنافذ الكويتية.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بالوزارة - في بيان تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه – أن اللجنة ستبدأ أعمالها اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأسئلة البرلمانية، وجهت من عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي مؤخرا، إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح، حول هروب عدد من المطلوبين أمنيا على ذمة قضايا خارج الكويت، وكان آخرهم رجل أعمال متهم في قضية فساد بقيمة نحو 10 ملايين دينار كويتي (ما يعادل نحو 33 مليون دولار أمريكي).