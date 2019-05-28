ميركل: علينا أن نتصدى لمعاداة السامية

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن معاداة السامية ازدادت في السنوات الأخيرة في ألمانيا.

أضافت ميركل في مقابلة مع شبكة "سى إن إن" الإخبارية الدولية، نشرت الشبكة منها مقتطفات بشكل مسبق اليوم الثلاثاء: "ليس هناك للأسف حتى اليوم معبد يهودي واحد ولا روضة أطفال يغلب عليها الطابع اليهودي، لا يقف أمامها رجال شرطة ألمان، مضطرين لحراستها، حتى لا تتعرض لأذى، لم يختف ذلك عبر عقود.. ولكن ذلك ازداد".

جاء هذا التصريح لميركل في معرض ردها على سؤال بشأن ارتفاع الشعبوية ومعاداة السامية في ألمانيا.

ورأت ميركل أنه لا يزال من الضروري النظر لمثل هذه التطورات "في سياق معين، وفي سياق ماضينا أيضا.. مما يعني أن علينا أن نتصدى لذلك".

وشددت المستشارة الألمانية على ضرورة أن يبلَّغ الجيل الشاب في ألمانيا "بما أسفر عنه التاريخ من فظائع انطلقت من أرض ألمانية".

كما شددت المستشارة الألمانية على ضرورة توضيح "السبب وراء دفاعنا عن الديمقراطية، والسبب في أن علينا ألا نبدي تسامحا مع انتهاكات حقوق الإنسان، والسبب في هذه الأهمية الخاصة للمادة الأولى في دستورنا و هي: إن كرامة الإنسان لا تمس".