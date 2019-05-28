وزير المالية النمساوي لويجر يرأس حكومة تسيير أعمال بعد الإطاحة بكيرتز

كلف الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، وزير المالية هارتفيج لويجر الثلاثاء بتسيير أعمال الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى حين تشكيل حكومة انتقالية مناسبة.

وبعد مرور يوم واحد على إطاحة البرلمان بالمستشار النمساوي المحافظ سباستيان كيرتز، عُين لويجر كقائم بأعمال رئيس الحكومة كما أمر جميع أعضاء الحكومة المستقيلة باستثناء كيرتز بالاستمرار في ممارسة مهامهم إلى حين تسمية مستشار مؤقت.

وكان المستشار كيرتز قد فقد منصبه بعد أن خسر اقتراعا برلمانيا بحجب الثقة عنه بطلب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب اليميني المتطرف، في محاولة لإضعاف الزعيم المحافظ الشاب الذي يتمتع بالشعبية قبيل إجراء انتخابات مبكرة يتوقع أن تنظم في سبتمبر القادم.

وكان كيرتز قد أنهى ائتلافه مع حزب الشعب ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، ودفعه إلى اتخاذ هذ الخطوة إذاعة مقطع فيديو سري يظهر زعيم الحزب هاينس كريستيان شتراخه يعرض فيه صفقات في مجال البنية التحتية والإعلام على امرأة ظهرت على أنها ابنة شقيق أحد كبار رجال الأعمال الروس.