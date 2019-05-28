منظمة الصحة العالمية تعتمد قرارا لتوسيع نطاق الوصول للأدوية بأسعار معقولة

اعتمدت منظمة الصحة العالمية، في ختام عمل دورتها الثانية والسبعين اليوم الثلاثاءن في جنيف، قرارا بشأن تحسين شفافية أسواق الأدوية واللقاحات والمنتجات الصحية الأخرى، وذلك في محاولة لتوسيع نطاق الوصول إليها وبأسعار معقولة.

وحث القرار الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية على تعزيز المشاركة العامة للمعلومات حول الأسعار الفعلية التي تدفعها الحكومات والمشترين الآخرين للمنتجات الصحية، إضافة إلى زيادة الشفافية في براءات الاختراع الصيدلانية ونتائج التجارب السريرية وغيرها من محددات التسعير على امتداد سلسلة القيمة من المختبر إلى المريض.

وحثت أمانة منظمة الصحة العالمية على دعم الجهود المبذولة لتحقيق الشفافية ورصد تأثير الشفافية على القدرة على تحمل التكاليف وتوافر المنتجات الصحية بما في ذلك تأثير التسعير التفاضلي.

وأشار بيان صادر عن المنظمة في هذا الخصوص إلى أن الهدف هو مساعدة الدول الأعضاء على اتخاذ قرارات أكثر استنارة عند شراء المنتجات الصحية، وأيضا التفاوض على أساس أسعار معقولة، وحتى يمكن في النهاية توسيع نطاق وصول السكان إلى المنتجات الصحية، مؤكدا أن ضمان الحصول على الأدوية هو مفتاح النهوض بالتغطية الصحية الشاملة.

وأعربت الدول أعضاء المنظمة - بحسب البيان - عن دعمها الواسع لخريطة الطريق الخاصة بمنظمة الصحة العالمية للحصول على الأدوية واللقاحات وغيرها من المنتجات الصحية والتي ستحدد عمل المنظمة في هذه القضية على مدى السنوات الخمس المقبلة.