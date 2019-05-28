أمير الكويت يعزي اليابان بضحايا العمل الإجرامي بمحطة الحافلات بـ«كاوازاكي»

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بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -اليوم الثلاثاء- برقيتي عزاء إلى إمبراطور اليابان ناروهيتو، وإلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في ضحايا العمل الإجرامي الذي استهدف محطة الحافلات في مدينة (كاوازاكي) وأسفر عن مقتل رجل وطفلة وإصابة آخرين.

وأعرب أمير الكويت – في برقيتي العزاء - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لهما بضحايا الحادث الإجرامي، راجيا للضحايا الرحمة، وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أربع برقيات عزاء إلى إمبراطور اليابان ورئيس وزرائها.

وكانت وسائل إعلام يابانية رسمية قد أفادت - في وقت لاحق اليوم - بأن طفلة ورجلا قتلا وأصيب 17 شخصا آخرون بجروح، غالبيتهم أطفال، في عملية طعن بسكين بمدينة كاوازاكي الضاحية الجنوبية للعاصمة اليابانية طوكيو.