ميركل تعتزم الاستمرار كمستشارة لألمانيا حتى 2021

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها تعتزم الاستمرار في منصبها كمستشارة ألمانيا حتى الانتخابات البرلمانية عام 2021.

وقالت ميركل في مقابلة مع شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية: "مستعدة للعمل كمستشارة حتى نهاية هذه الفترة التشريعية، وهذا ما وعدت به الناس أيضا".

وكانت ميركل ترد بذلك في المقابلة التي بثت اليوم الثلاثاء على سؤال مراسلة الشبكة ، كريستيانه أمانبور، عما إذا كانت ميركل قد تعبت وتشعر بأنها مثل "الحطام".

تابعت ميركل: "كما أني لم أكن لأعلن استعدادي لهذه المقابلة، لو لم تكن لدي رغبة في بعض الحديث عن السياسة، يجب أن أعيش هذه السعادة كل يوم، علينا، وعلي أن أستمر في فضولي بشأن ما يستطيعه الإنسان، هذا هو أنا، نقابل بشكل مستمر أشخاصا جددا رائعين، وهذا هو ما أعتبره أهم مصدر قوة للسياسة".

يشار إلى أن هناك تكهنات منذ أشهر بشأن ما إذا كانت ميركل ستظل على رأس الحكومة الألمانية حتى نهاية الفترة التشريعية الحالية التي تنتهي عام 2021. وتخلت ميركل عن رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي في ديسمبر 2018، لصالح زميلتها في الحزب، أنيجريت كرامب كارينباور.

وتعالت الأصوات الناقدة لميركل داخل حزبها مرة أخرى بعد النتيجة السيئة التي مني بها الحزب المسيحي الديمقراطي في الانتخابات الأوروبية التي أجريت في ألمانيا أمس الأول الأحد.