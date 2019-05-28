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بالفيديو.. شاهد أطول جسر زجاجي في العالم

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 28 مايو 2019 - 2:46 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 مايو 2019 - 2:46 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو لأطول جسر زجاجي في العالم، والذي تم افتتاحه هذا العام، في محافظة جينغسو الصينية.

ويجذب هذا الجسر الزجاجي، الذي يبلغ طوله نحو 518 مترًا، مئات السياح يوميًا.

 


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