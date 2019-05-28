رئيس إقليم كردستان الجديد يؤكد على حل المشاكل مع بغداد عن طريق الحوار

وجه الرئيس الجديد لإقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني رسالة إلى الراي العام الكردستاني أكد فيها على أنه "سيكون توفير الأمان والسلم المجتمعي وضمان حقوق الفرد والمجتمع أهدافاً رئيسة لنا، داعيا الأطراف المشاركة إلى مواصلة وتسريع خطوات عملية تشكيل حكومة الإقليم".

وجاء في نص الرسالة التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها مساء اليوم الثلاثاء: "أطمأن كل الكردستانيين الأعزاء إلى أن رئاسة الإقليم ستكون المظلة التي توحد الصفوف وتجمع كل القوى والأطراف السياسية الكردستانية والمكونات العرقية والدينية بمختلف أفكارهم وتوجهاتهم، في سبيل التعايش السلمي والطمأنينة لشعب كردستان".

وأضافت الرسالة: "سيكون توفير الأمان والسلم المجتمعي وضمان حقوق الفرد والمجتمع أهدافاً رئيسة لنا، وسنعمل من خلال اتباع سبيل الحوار على حل كل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية في إطار الدستور، كما سنعمل على الحفاظ على علاقات الصداقة المتينة مع دول الجوار والمنطقة ومواصلة تعزيز مكانة وثقل إقليم كردستان على المستويين الإقليمي والدولي".

واختتم رئيس الاقليم رسالته بالقول إن "إقليم كردستان ملك لكل الكردستانيين بكل تنوعهم، ورئاسة الإقليم ستكون منصة للتعبير عن إرادتهم ومطالبهم وحقوقهم بدون تمييز ولا تهميش، مصالح إقليم كردستان تدعو الأطراف المشاركة إلى مواصلة وتسريع خطوات عملية تشكيل حكومة الإقليم".

كان قد تم انتخاب نيجيرفان بارزاني، رئيسا جديدا لإقليم كردستان من جانب برلمان الإقليم قبل ظهر اليوم الثلاثاء، وحاز على 68 صوتا من أصل الأعضاء الحاضرين، والبالغة عددهم 81 عضوا فيما قاطعت الجلسة كتلتا الاتحاد الوطني 21 مقعدا وحركة الجيل الجديد ثمانية مقاعد.