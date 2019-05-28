تقرير: السويد تعقد جلسة استماع بشأن أسانج

ذكرت صحيفة سويدية اليوم الثلاثاء، إنه سيتم المضي قدما كما مخططا في عقد جلسة استماع غيابية بمحكمة سويدية بشأن مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، الأسبوع المقبل، وسط تقارير تفيد بمرض أسانج.

وطلب محامي الدفاع عن أسانج، السويدي بير اي سامويلسون، تأجيل جلسة الاستماع المقررة في 3 يونيو بعد زيارة موكله في السجن بلندن حيث يقضي عقوبة السجن 50 أسبوعا بسبب انتهاك شروط الإفراج بكفالة.

وقال سامويلسون في مذكرة تقدم بها لمحكمة مقاطعة أوبسالا إنه التقى بأسانج لساعتين يوم الجمعة الماضي في بالوحدة الطبية بالسجنولكنه غير قادر إجراء حوار مناسب مع موكله ، وفقا لما أوردته صحيفة أوبسالا نيا تيدينج.

ولم ترد أي تفاصيل حول مرض أسانج.