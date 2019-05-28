ماليزيا تتعهد بإعادة مخلفات بلاستيكية ملوثة مستوردة

تعهدت وزارة البيئة في ماليزيا بإعادة 450 طنا من مخلفات البلاستيك الملوثة المستوردة، وذلك في ظل تزايد المخاوف من أن واردات المخلفات البلاستيكية غير القانونية تحول البلاد "لمكب نفايات"، وذلك بحسب بيان صدر اليوم الثلاثاء.

وقالت وزيرة البيئة والعلوم والتكنولوجيا والتغير المناخي يو بي ين في بيان: "هذه الحاويات دخلت البلاد بصورة غير قانونية تحت إشعار مزور، وهو ما ينتهك قوانينا البيئية".

وأضافت: "سوف نقاوم ونعيد المخلفات"، ووصفت الأمر بمسألة " كرامة وسيادة دولة" في تعليقات نشرتها صحيفة نيو ستريتس تايمز.

وأدلت الوزير بهذه التعليقات بعد أن شاهدت عملية تفتيش شاحنة في ميناء كلانج صباح اليوم، وهو يعد أحد نقاط الدخول الرئيسية للمخلفات غير القانونية للبلاد".