منح أول رئيس لكازاختسان نور سلطان نظرباييف، وسامًا خاصًا لنظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ تقديرًا لجهوده في توطيد العلاقات بين البلدين.

وعرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو، يظهر الرئيس الروسي خلال تكريمه من قبل رئيس كازاخستان، لجهوده كذلك في الاتحاد الاقتصادي الأورواسي.

جدير بالذكر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وصل مساء اليوم الثلاثاء إلى عاصمة كازاخستان نور سلطان، للمشاركة غدًا الأربعاء في اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وشغل نور سلطان نظرباييف، رئاسة جمهورية كازاخستان، منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي وحتى الآن، وسميت عاصمة البلاد على اسمه «نور سلطان».