المغرب: توفير أكثر من 138 ألف وظيفة خلال 3 سنوات

أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين أن حكومته قامت بمجهود غير مسبوق في مجال التوظيف العمومي.

وقال العثماني إن الحكومة وفرت 138491 فرصة وظيفية بالقطاع العام خلال سنوات 2017 و2018 و2019، مقابل 116977 فرصة وظيفة خلال الفترة ما بين 2012 و2016.

ونوه العثماني إلى أن الحكومة كانت قد أحدثت كذلك 71442 فرصة وظيفية خلال الفترة ما بين 2007 و2011.

وأوضح رئيس الحكومة خلال رده على سؤال حول السياسة الحكومية الرامية إلى تخفيض معدل البطالة اليوم بمجلس النواب في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن الحكومة قامت بجملة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى التقليص من معدل البطالة، وأنها تحرص على بلورة وإطلاق المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل الذي تم إعداده وفق مقاربة شاملة ومندمجة.

كما أشار رئيس الحكومة إلى مواكبة 5210 حامل مشروع وإحداث 2647 مقاولة صغيرة أو نشاط مدر للدخل عبر برنامج "دعم التشغيل الذاتي"، ومواكبة تشغيل 201241 باحث عن شغل.

يذكر أن الحكومة المغربية تمكنت من تحقيق تراجع في نسبة البطالة بحوالي 5ر0 في المئة ما بين الربع الأول من سنة 2018 والربع الأول من سنة 2019، أي تشغيل ما يناهز حوالي 70 ألف عاطل عن العمل.

كما تسعى الحكومة إلى حصر نسبة البطالة عند 8ر5 في المئة خلال السنتين المقبلتين، عوضا عما يقارب ال 10 في المائة حاليا.