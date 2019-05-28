مسلمو روسيا يدعمون الفلسطينيين ولا يعترفون بقرارات واشنطن بشأن القدس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد نائب مفتي روسيا ، روشان عباسوف، أن مسلمي روسيا، والحكومة الروسية أعربوا عن موقفهم الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية.

وقال عباسوف - خلال مؤتمر صحفي بمقر وكالة الأنباء الروسية "روسيا سيفودنيا" اليوم الثلاثاء، بمناسبة "يوم القدس" إن مسلمي روسيا والحكومة الروسية، لديهم موقف واضح تجاه القضية الفلسطينية.. وأن مسلمي روسيا يدعمون القضية الفلسطينية بكافة الأشكال.

وأضاف أنهم ينضمون إلى مسلمي العالم ما يتعلق بعدم الاعترف بقرارات الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القدس، مؤكدا أن مسيحيي روسيا يدعمون الفلسطينيين أيضا.