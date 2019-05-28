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تفقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصحبة زوجته «ميلانيا» اليوم الثلاثاء، يرافقهما رئيس وزراء اليابان شينزو آبي وقرينته، حاملة المروحيات اليابانية «كاجا».

وتعد «كاجا» أكبر سفينة حربية في طوكيو وهي مصممة لنقل طائرات الهليكوبتر التي تستهدف الغواصات إلى مناطق بعيدة.

وعرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر ترامب وآبي وهما يتفقدان حاملة الطائرات.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي وقرينته قد وصلا اليابان السبت الماضي، في زيارة لمدة 4 أيام، واستقبلهما أمس الاثنين، إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو وزوجته «ماساكو».