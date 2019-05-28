الثلاثاء 28 مايو 2019 7:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن الدراما الرمضانية للموسم الجاري؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. ترامب وآبي يتفقدان أكبر سفينة حربية في طوكيو

إيفون مدحت
نشر فى : الثلاثاء 28 مايو 2019 - 5:42 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 مايو 2019 - 5:42 م

تفقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصحبة زوجته «ميلانيا» اليوم الثلاثاء، يرافقهما رئيس وزراء اليابان شينزو آبي وقرينته، حاملة المروحيات اليابانية «كاجا».

وتعد «كاجا» أكبر سفينة حربية في طوكيو وهي مصممة لنقل طائرات الهليكوبتر التي تستهدف الغواصات إلى مناطق بعيدة.

وعرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر ترامب وآبي وهما يتفقدان حاملة الطائرات.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي وقرينته قد وصلا اليابان السبت الماضي، في زيارة لمدة 4 أيام، واستقبلهما أمس الاثنين، إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو وزوجته «ماساكو».

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك